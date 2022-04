Confcooperative Ragusa. Prende il via il Fondo Impresa Femminile

A partire da maggio prende il via il Fondo impresa femminile che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo, con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale. A darne comunicazione Confcooperative territoriale Ragusa che chiarisce come a beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili”, potranno essere le imprese femminili, costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita Iva aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. “Si tratta – sottolinea il presidente di Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – di una nuova misura di Invitalia, messa a disposizione dal Pnrr, una misura che riguarda investimenti nei vari settori. Sono disponibili contributi fino a 400.000 euro. La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento”. Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la sede territoriale di Confcooperative Ragusa in via Aldo Licitra al civico 9 oppure il numero di cellulare 338.3704363.

