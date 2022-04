Discipline sportive e ripartenza. Vertice Csen in terra iblea

Il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che è anche componente della direzione nazionale, ha ospitato, in terra iblea, il presidente regionale Csen Sicilia, Mario Macchia, con i presidenti provinciali Csen Messina Francesco Giorgio e Caltanissetta Massimiliano Cirasa per fare il punto su quale piano strategico sia necessario predisporre per permettere alle attività sportive di ingranare la marcia giusta. “Abbiamo convenuto sulla necessità – chiarisce Cassisi – di fare quanto rientra nelle nostre possibilità per predisporre una linea specifica dando il massimo allo scopo di consentire alle nostre Asd e Ssd di ripartire con il piede giusto e di riprendere con la pratica sportiva a tutti i livelli. Sono necessarie manifestazioni, tornei, gare, competizioni, corsi di formazione al fine di garantirci un metodo. La stragrande maggioranza delle associazioni, allo stato attuale, può contare sul cinquanta per cento degli iscritti se rapportato con il periodo prepandemico. Ecco perché riteniamo indispensabile incentivare la pratica delle varie discipline con vere e proprie iniziative pubbliche allo scopo di ricordare a tutti quanto sia sano fare sport per divertirsi. Ci muoveremo lungo questa direzione in ambito locale e regionale, coinvolgendo i principali comitati del nostro comprensorio regionale. Abbiamo le idee chiare su ciò che è necessario fare e procederemo in questo senso”.

