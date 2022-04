Ragusa. Scuola Schininà finalista concorso Camera dei Deputati

La classe 3B dell’Istituto Comprensivo Maria Schininá di Ragusa è arrivata alla finale del concorso Nazionale “Parlawiki” rivolto alle classi quinte delle scuole primarie ed alle scuole secondarie di primo grado.

Promosso dalla Camera dei deputati, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il prestigioso concorso “Parlawiki” da oltre vent’anni si propone di far riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse e di far cogliere l’importanza del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico.

Gli studenti partecipanti sono chiamati, attraverso la discussione e il lavoro in classe, ad individuare un argomento sulla base del quale realizzare un lavoro, approfondirne il contenuto, elaborarne il titolo ed esprimendo le loro idee.

I prodotti selezionati vengono così pubblicati sul portale “Camera Giovani” e sottoposti in tal modo a votazione on line da parte degli utenti per l’individuazione delle classi vincitrici.

A un passo dalla vittoria i ragazzi di 3B contano adesso sul sostegno di tutti coloro che vorranno dedicare pochi attimi per votare online il loro originale video dal titolo “Striscia la salute – La voce della Schinina’”. Gli alunni si sono resi protagonisti di una edizione straordinaria di “Striscia la salute” con lo scopo di dar voce all’articolo 32 della Costituzione Italiana.

La singolare inchiesta sulla situazione sanitaria del proprio territorio li ha portati a districarsi tra luoghi comuni sulla malasanità e strumentalizzazioni mediatiche. Messi in contatto diretto con i vertici dell’ASP di Ragusa, scoprono che la verità va sempre cercata fino in fondo.

Il video, pubblicato sul sito Camera Giovani della Camera dei deputati insieme agli altri quattro elaborati finalisti è visionabile da tutti e può essere facilmente votato on-line dagli utenti sino al 18 aprile.

Per esprimere la preferenza basta un semplice click su ” vota”. Il sistema invierá nella email personale, inserita in fase di voto, il link da cliccare per completare il voto. A conclusione della votazione on line gli elaborati risultati vincitori verranno premiati durante una manifestazione loro dedicata all’interno di Palazzo Montecitorio.

” Siamo orgogliose del risultato ottenuto – spiegano le insegnanti Divita Cettina e Graniti Daniela che hanno seguito e coordinato l’attività – i ragazzi sono riusciti con mezzi semplici e improvvisati a realizzare un video coinvolgente. Con un linguaggio comune abbiamo voluto mettere in risalto la loro concreta azione di cittadinanza attiva. Il confronto diretto con le autorità sanitarie del territorio, che hanno dimostrato una disponibilità encomiabile nell’incontrare gli alunni, ha permesso loro di scoprire risvolti organizzativi e apprezzare una realtà sanitaria che vanta diverse eccellenze”.

La Schininá di Ragusa, unica scuola media della Sicilia, compete in finale con i lavori realizzati da altre due scuole di Napoli, Baiso e Arezzo.

“Arrivare alla finale di un concorso nazionale in un momento storico come quello che stiamo vivendo – afferma il Dirigente scolastico Lucia Palummeri – è un grande risultato. La scuola ha dovuto fare i conti anche quest’anno con i disagi creati dalla pandemia. Tra contagi e assenze di docenti e alunni, il rallentamento delle attività didattiche in presenza non è stato indifferente e portare a termine questo lavoro è la dimostrazione dell’impegno profuso. Un grazie va rivolto al Direttore generale dell”Asp Angelo Aliquò che ha ricevuto e accolto ragazzi con grande professionalità permettendo tutto questo,”

“Il lavoro svolto dalla classe III B per il concorso Parlawiki – ha dichiarato Giovanni Iacono, Assessore all’Istruzione del Comune di Ragusa e Presidente Federsanità Sicilia – è una attività di straordinaria importanza perché i ragazzi e le ragazze, più che riflettere sull’articolo 32 della Costituzione, l’hanno messo in pratica e tradotto empiricamente, mostrando senso civico, interesse per la tutela della salute e la promozione del benessere.”

