Serata di solidarietà Pro Ucraina al Teatro Garibaldi di Modica

Grande evento di solidarietà con la “Serata Pro Ucraina” al Teatro Garibaldi di Modica questo mercoledì 13 aprile alle ore 20.30 con ingresso gratuito ma con la possibilità di effettuare in loco una donazione. In un momento così delicato e tragico come quello attuale, è difficile rimanere ad osservare indifferenti il dolore che attraversa la vita di tanti innocenti. Una spinta all’azione muove tante manifestazioni di vicinanza e sostegno, si organizzano raccolte di beni di prima necessità e chi può ospita famiglie, donne e bambini ucraini in fuga dalla guerra. Tanti innocenti sono già arrivati in Italia, molti sono bambini orfani che non hanno più nulla, ma con la speranza di essere accolti con amorevole sostegno e comprensione. Proprio per loro il Teatro Garibaldi ospiterà la “Serata Pro Ucraina”, uno spettacolo di beneficenza per aiutare i bambini orfani ucraini già arrivati in Italia. Un appuntamento carico di emozioni, in cui rappresentazione teatrale, musica e danza si uniscono per una nobile causa. Le compagnie teatrali di Modica “Controscena” e “Piccolo Teatro” si esibiranno con letture tratte dai testi di Dostoevskij, Cechov e Gogol, e con le loro intense messinscena sapranno trasmettere un forte messaggio di pace e solidarietà. La serata prevede anche armonici momenti musicali curati dal “Liceo Musicale Giovanni Verga” di Modica. L’istituto d’istruzione superiore rappresenta un’eccellenza del territorio e ospita tanti giovani talenti che si stanno già facendo notare nel panorama musicale. Sul palco ci sarà anche la raffinata eleganza della danza grazie alla “Suite dal balletto Excelsior”, con le coreografie di Ugo Dell’Aria, a cura del “Centro Internazionale Danza” di Modica. I bravissimi ballerini con grazia e leggerezza trasporteranno gli spettatori verso un mondo incantato.

“Arte, cultura, amore e bellezza sono le sole che salgono sul palco del Teatro Garibaldi, e dimostrano in maniera dirompente che le cose possono e devono cambiare – sottolineano Ignazio Abbate e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – che la guerra non è accettabile, che siamo tutti fratelli, abbracciati sotto un unico grande cielo. La pace è un desiderio di tutti e donare almeno un pizzico di serenità a chi è dovuto scappare dalla propria terra, senza avere più nulla, è una necessità, e se chi non ha più nulla è un bambino, diventa tutto ancora più urgente”. Per questo motivo la “Serata Pro Ucraina” è finalizzata ad una raccolta fondi curata dalla confraternita di Misericordia di Modica, che confluirà nel fondo istituito dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Ogni aiuto è importante, è un gesto d’amore e un messaggio di pace che vuole urlare con forza “basta alla guerra”, e lo fa con l’arte. “Serata Pro Ucraina” al Teatro Garibaldi di Modica mercoledì 13 aprile alle 20.30, un appuntamento intenso e ricco di emozioni. Per informazioni visitare il sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it. Ingresso consentito solo ai possessori di green pass e obbligo di indossare mascherina.

Salva