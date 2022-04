Ragusa. Scorrimento graduatoria assegnazione Fondi ex-Insicem

Con determinazione dirigenziale n. 2183 dell’11 aprile del Settore Sviluppo Economico è stato disposto il pagamento delle imprese che hanno presentato istanza nel 2021 e che non hanno ricevuto il finanziamento per esaurimento fondi, a valere sul terzo avviso Fondi ex Insicem – Azione Strategica n.5 – Misura n. 5.3. Fondo per interventi in conto interessi.

“Mi ritengo soddisfatta – dichiara il vice sindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra – per aver ottenuto dal tavolo dei sottoscrittori “dell’Accordo di Programma dei Fondi ex Insicem”, l’assegnazione di ulteriori risorse da destinare alle imprese che non era stato possibile evadere per esaurimento fondi assegnati al Comune. E’ stato un lavoro, impegnativo, di relazioni e riunioni, che ha richiesto del tempo ma che adesso giunge al termine, grazie anche al lavoro sinergico con gli uffici dello Settore Sviluppo Economico che, in tempi brevi, è riuscito a gestire tre avvisi e liquidare un numero considerevole di domande”.

Un quarto avviso è in corso di istruttoria, per avere assegnata un’ulteriore premialità che permetterà al Comune di soddisfare altre richieste.

E’ possibile prendere visione dell’elenco delle aziende sul sito istituzionale dell’Ente.

Salva