Monterosso. Presentata la squadra del candidato sindaco Pagano

In un’affollata sala dell’Auditorium Comunale di via Roma domenica scorsa Salvatore Pagano , attuale sindaco, ha riproposto la sua candidatura e presentato la sua squadra che lo collaborerà. Nel corso del suo intervento ha ribadito quanto lavoro è stato fatto in questi cinque anni di amministrazione. “Abbiamo messo impegno, passione, competenza, organizzazione e rispetto per tutti. Sono stati cinque anni di intenso lavoro al servizio della comunità e con l’obiettivo di andare oltre, cinque anni per riedificare la casa crollata con in mezzo opere pubbliche, manutenzione del territorio, eventi, cultura e spettacolo e solidarietà.

Desidero rendere noti tutti i passaggi tecnico/amministrativi che hanno permesso al Comune – ha affermato Pagano – di uscire fuori dal dissesto finanziario ereditato dalla precedente amministrazione e riacquistare una forte stabilità finanziaria per dare sicurezza e garanzie a imprese, cittadini e lavoratori; a programmare ed eseguire un’intensa attività di lavori pubblici, cultura e spettacolo ed a porre le fondamenta per una riduzione sensibile del carico fiscale.” Nella foto di gruppo il sindaco Salvatore Pagano con la sua squadra.

