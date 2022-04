Modica. Cucina e tradizioni protagonisti della Mobilità Erasmus in Croazia

Le mobilità legate ai progetti Erasmus continuano a contraddistinguere le iniziative nelle quali è coinvolto l’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica. Nell’ambito del progetto “My Granny’s Dishes”, le docenti Rita Campo e Rita Pisano e 7 alunni si sono recati in Croazia dal 3 al 9 aprile nella scuola Srednia Strukovna nella cittadina di Velika Gorica a pochi chilometri da Zagabria. Insieme agli studenti e agli insegnanti degli altri paesi partner coinvolti nel medesimo progetto (Belgio, Lituania, Serbia e Turchia), il gruppo ha svolto le attività previste che hanno entusiasmato tutti i partecipanti con grande spirito di solidarietà, rispetto condiviso dei compiti da svolgere e amichevole scambio di conoscenze culturali e culinarie. Le famiglie ospitanti hanno apprezzato molto piacevolmente le consuetudini e le interazioni dei nostri alunni, che si sono ben adattati allo stile di vita degli studenti del luogo. I workshops organizzati dagli insegnanti e le diverse attività mirabilmente gestite dalla referente del progetto e da tutto il gruppo dei docenti della scuola croata hanno contribuito a rendere questa mobilità interessante e ricca di momenti gioiosi e costruttivi. I nostri ragazzi si sono impegnati nella realizzazione di un piatto tipico e insieme agli altri hanno sperimentato l’emozione per aver raggiunto la prima posizione del podio grazie ai sapori prelibati che caratterizzano la nostra cucina. Di notevole interesse sono state anche le altre iniziative svolte a scuola per interagire e rielaborare i contenuti previsti nel progetto (la conservazione e l’utilizzo di alcuni prodotti tipici del territorio dei vari paesi partner e la realizzazione di gadget tipici della cultura croata), così pure le escursioni a Zagabria, Zagorje, Veliki Tabor, Gresna Gorica e le visite al museo di “Staro Selo” a Kumrovec e in quello di Velika Gorica, e la visita al castello di Medvedgrad. L’utilizzo delle risorse multimediali è stato utile per conoscere il territorio dei vari paesi e realizzare dei giochi on-line per verificare le conoscenze apprese su alcuni aspetti dei contenuti del progetto (salute e benessere a tavola). Grazie all’ospitalità gestita mirabilmente dal team croato, è stato possibile realizzare la sinergia di intesa e di conviviale comunicazione tra i colleghi partner che hanno continuato a confrontarsi su esperienze personali e professionali.

Il progetto vedrà lo svolgimento di un’altra mobilità in Serbia, mentre l’incontro conclusivo si effettuerà a Modica alla fine del mese di maggio, in quanto il nostro istituto è la scuola coordinatrice del progetto. Gli alunni e i docenti coinvolti in “My Granny’s Dishes” accoglieranno gli ospiti partner e proporranno una serie di iniziative per far conoscere le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro territorio a coronamento di un percorso formativo che ha valorizzato gli aspetti peculiari di ogni paese all’interno di una dimensione europea.

