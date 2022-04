Modica. Martedi 12 aprile i mandati per il Conto Interessi

Da martedi 12 aprile, partiranno i mandati per il pagamento in favore di quelle ditte che hanno fatto istanza per usufruire del pagamento del Conto Interessi relativo all’annata 2021. Sono 239 le istanze approvate, 7 invece quelle che non hanno passato la selezione per documentazione non conforme. Il totale dei fondi stanziati è di 520.188,27 euro. La somma proviene da fondi ex Insicem, utilizzati come sostegno in questo periodo di emergenza Covid-19. Se l’anno scorso erano state 54 le Aziende risultate idonee che hanno usufruito delle somme pari a circa 97.000 euro messe a disposizione per il pagamento del conto interesse di prestiti e mutui per il 2020, quest’anno l’adesione è stata nettamente più cospicua visto che vi hanno potuto accedere anche quelle imprese o attività commerciali che non sono state chiuse da decreto ma che hanno comunque subito una flessione negli affari. L’intervento di sostegno economico, con riferimento all’azione strategica 5.3 – fondo per interventi in conto interessi – consiste in un contributo in conto interessi sui mutui e finanziamenti in essere nell’anno 2021 nella misura del 5% del capitale oggetto del finanziamento e fino a un massimo di 5 mila euro. Tale contributo rientra tra gli aiuti concessi nell’ambito del regime “de minimis” disciplinato dalle normative comunitarie. “Dopo i 1016 buoni spesa e gli altrettanti buoni energia a favore dei privati cittadini – commenta il Sindaco di Modica Abbate – adesso è stato il turno delle ditte appartenenti ai più svariati settori merceologici. Con i fondi a disposizione stiamo cercando di aiutare quanti più cittadini possibili messi in ginocchio da questi ultimi due anni. A breve verranno pagati anche i buoni carburante in favore delle aziende agricole alle quali siamo stati vicini non solo a parole o con attestati di solidarietà fini a se stessi”.

