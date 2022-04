Gratta e Vinci: i giochi approdati online

Il Gratta e Vinci è un gioco di sorte che continua ad appassionare moltissimi italiani e che oggi è disponibile anche in una versione digitale, del tutto nuova e ancora più coinvolgente. Coloro che conoscono la versione cartacea di alcuni giochi Gratta e Vinci, devono sapere che quelli online sono differenti. A cambiare infatti non è solo il fatto che si può giocare dal proprio PC o dal proprio dispositivo mobile: anche le modalità, le regole e le probabilità di vincita sono differenti.

Il catalogo dei Gratta e Vinci online è inoltre più ricco e viene costantemente aggiornato. Vediamo a tal proposito quali sono i 3 giochi recenti e già popolari disponibili in versione virtuale.

I 3 nuovi Gratta e Vinci online

I 3 nuovi Gratta e Vinci online appartengono tutti alla linea PLUS,la gamma più apprezzata dai giocatori in quanto offre una meccanica di gioco del tutto innovativa e consente di scegliere tra moltissime opzioni di prezzo. Gli altri Gratta e Vinci della gamma Linea Plus sono ormai noti, dunque oggi ci concentriamo in particolare su quelli lanciati nel 2021 che hanno riscosso più successo.

#1 Turbo Cash Linea PLUS

Il Gratta e Vinci online Turbo Cash Linea PLUS presenta 3sezioni:

1. Numeri Vincenti (con i numeri nascosti dal simbolo “€”)

2. I tuoi numeri (divisi in 4 aree: “GO”, “2X”, “5X” e “10X”)

3. Stai vincendo (con l’importo eventuale della vincita).

Giocare a questo Gratta e Vinci online è molto semplice: bisogna prima di tutto scoprire tutti i numeri presenti nella sezione “Numeri Vincenti” e nella sezione “I tuoi Numeri”. Vediamo dunque le opzioni possibili:

• Se nell’area “GO” si trovano i numeri vincenti si ottiene l’importo indicato;

• Se nell’area “2X” si trova uno dei numeri vincenti si ottiene il premio moltiplicato per 2;

• Se nell’area “5X” si trova uno dei numeri vincenti si ottiene il premio moltiplicato per 5;

• Se nell’area “10X” si trova uno dei numeri vincenti si ottiene il premio moltiplicato per 10.

All’interno della sezione “I tuoi Numeri” è poi possibile trovare 3 simboli (moneta, banconota o carta di credito) ai quali corrisponde un premio (rispettivamente 100€, 200€ e 500€).

#2 Fai scopa New Linea PLUS

Questo Gratta e Vinci online prevede che il giocatore scopra le 4 carte presenti nella sezione “Le carte sul Tavolo” e quelle presenti nell’area “Le tue Carte” e ha a disposizione 4 giocate. L’obiettivo è fare scopa, ossia trovare una carta il cui valore è pari alla somma di tutte le altre carte presenti sul tavolo. È possibile tuttavia sostituire una delle proprie carte con una nuova carta “Linea PLUS”.

#3 Monetine Fortunate Linea PLUS

Il Gratta e Vinci Monetine Fortunate Linea PLUS prevede 2 sezioni: in una sono presenti 2 pile di monete d’oro con la scritta “PREMIO” ed un’altra in cui si trovano 6 monete d’oro inserite in una tasca. Qualora la loro somma fosse inferiore a 100 si possono sostituire 3 monete con la “Linea PLUS”, mentre se la somma è superiore si vince l’importo indicato nella sezione “PREMIO”.

È importante ricordare che per giocare ai Gratta e Vinci online occorre aprire un conto gioco presso un concessionario autorizzato. Per non correre rischi, conviene consultare l’elenco esaustivo delle attuali autorizzazioni sul sito ufficiale ADM.

