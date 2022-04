Comitato pro Tribunale di Modica. Delegazione sara’ all’Ars

Si è riunito a Modica presso il palazzo dei Mercenari, il Comitato pro–tribunale per fare il punto sull’andamento dei lavori dell’Ars dopo l’ennesimo rinvio della trattazione dell’argomento avente per oggetto la Legge-Voto sui tribunali soppressi in Sicilia. Ai lavori presieduti ed introdotti dal portavoce avv. Enzo Galazzo, con a fianco Enzo Cavallo dell’ufficio di coordinamento quale presidente dell’associazione Confronto, hanno partecipato i deputati regionali On. Stefania Campo ed on. Orazio Ragusa. Dalla riunione è emersa l’esigenza di dover superare ogni remora ed ogni ostacolo affinché l’Assemblea Regionale Siciliana possa approvare la Legge su tribunali al più presto così come hanno già fatto le tante altre Regioni parimenti interessate al ripristino delle strutture giudiziarie nell’interesse dei cittadini, per non disperdere quelle strutture moderne e funzionali come quella di Modica e per una dignitosa, efficiente e produttiva organizzazione dei servizi giudiziari. Coi vari interventi è stato dato atto alla deputazione provinciale per l’azione svolta in occasione della seduta dello scorso 5 aprile ed è stato rivolto un appello ai parlamentari presenti a sensibilizzare i colleghi dei gruppi di appartenenza e del Parlamento perché in occasione della prossima seduta del 12 aprile possa essere assicurato il numero legale per votare la legge la cui approvazione dovrebbe essere scontata tenuto conto che trattasi di una votazione finale del testo nella sua interezza, dopo l’approvazione con voto unanime da parte della competente commissione e, dei singoli articoli, da parte dell’aula. Piena assicurazione è stata assicurata dall’On. Ragusa e dall’On. Campo che, condividendo la ferma posizione del Comitato, si sono fatti carico, fra l’altro, di sensibilizzare gli altri parlamentari, sia di maggioranza che dell’opposizione per far sì che la legge voto possa essere approvata al più presto e possibilmente martedì prossimo. Da parte dell’on. Campo, che si è impegnata a recuperare la piena disponibilità del suo gruppo a votare la legge, è stato proposto di chiedere il coinvolgimento, sulla questione “tribunali soppressi”, della Conferenza Stato-Regioni. A conclusione della riunione il comitato ha deciso di essere presente a Palermo con una propria delegazione, in occasione della prossima seduta dell’Ars di martedì 12 aprile per incontrare il presidente Miccichè ed i capigruppo parlamentari oltre che per assistere ai lavori d’aula che prevedono, al primo punto, la trattazione della legge-voto sui tribunali soppressi in Sicilia.

