Calcio, Promozione. Il Frigintini batte di misura il Priolo

Basta il gol di Sangiorgio, al 44’, al Frigintini Città di Modica per battere il Priolo Gargallo al “Pietro Scollo”. Un successo importante per l’undici allenato da Stefano Di Rosa poiché allontana di quattro lunghezze i siracusani e pone, invece, i modicani in una situazione di classifica più rassicurante.

Risultati finali

RG Siracusa – Comiso 1 – 3

Pro Ragusa – Modica 0 – 6

Vittoria – S.Eubea 0 – 1

Avola – Scicli 2 – 1

Canicattini – Megara 0 – 0

Frigintini – Priolo G. 1 – 0

Mazzarrone – Gela 1 – 1

Salva