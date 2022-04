Calcio, Modica macchina da gol. 6 reti al Pro Ragusa

Modica macchina da gol anche col Pro Ragusa. Nell’anticipo con la formazione Iblea, l’undici. rossoblu ne fa sei dimostrando che i dieci gol di domenica scorsa non erano un caso. In gol sono andati Kebbeh, Genovese (doppietta), Gatto e gol finale su punizione di Drago.

Con tre gol per tempo, dunque, il Modica Calcio di Giancarlo Betta archivia la pratica Pro Ragusa e punta l’obiettivo sulla gara di Coppa Italia che mercoledì pomeriggio per l’andata dei quarti di finale vedrà i rossoblù della Contea di scena a Rocca di Caprileone contro il Rocca Acquedolcese.

La gara dello stadio “Aldo Campo” è stata un monologo dei rossoblu di Mattia Pitino,Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo. Troppo il divario tra le due squadre che lottano per obiettivi diversi di classifica.

L’undici capitanato da Ciccio Vindigni ha impiegato 8′ per sbloccare il risultato. Angolo dalla sinistra di Gatto per l’incornata imperiosa di Kebbeh che appostato sul secondo palo stacca più alto di tutti e infila la porta di Macias per il vantaggio ospite.

Al 12′ arriva il raddoppio. Lancio in verticale dalla trequarti di Pellegrino che pesca Genovese che leggermente decentrato sula destra aggancia in maniera perfetta, con una finta mette fuori causa due difensori e poi calcia sul primo palo beffando Macias.

Al 22′ Genovese ci prova dalla lunetta dei sedici metri, ma la sua conclusione finisce di poco alta sulla traversa.

Al 30′ arriva il terzo gol. Pellegrino chiede e ottiene la triangolazione con Genovese, ma appena entrato in area e atterrato da un difensore. L’arbitro assegna il calcio di rigore e dal dischetto Gatto fa 3 – 0.

Il Modica poi tira i remi in barca e non succede più nulla fino alla fine della prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo i ritmi sono più blandi, ma è sempre il Modica a fare la partita.

Al 20′ arriva il poker rossoblu con Genovese che conquista palla al limite dell’area e poi fulmina Macias con un diagonale.

Al 35′ c’è gloria anche per il neo entrato Tripoli, bravo a sfruttare l’assist di Drago e a battere per la quinta volta il portiere ragusano con un tocco morbido.

Al 42′ chiude le marcature modicane Drago che trasforma un calcio piazzato dal limite, con palla che passa tra le gambe dei difensori in barriera e s’insacca alla sinistra di Macias vanamente disteso in tuffo.

Poi il fischio finale del direttore di gara con il Modica che va a ringraziare i propri tifosi in curva arrivati in discreto numero per incitare la squadra che si gode il successo e da lunedì si concentrerà per la sfida di Coppa Italia.

Pro Ragusa 0

Modica Calcio 6

Marcatori: pt 8′ Kebbeh, 12′ Genovese (foto), 30′ Gatto (rigore), st 20′ Genovese, 35′ Tripoli, 42′ Drago

Pro Ragusa: Macias, Licitra (12′ st Blando), Mascara, Fichera, Carnazza, Suizzo, Jobarteh, Mussolin, Agnello (15′ st Cultrera),Vitale, Cascone (42’st Amenta). A Disp: Paravizzini, Militello, Baglieri, Ambrogio. All. Carmelo Giglio.

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Toscano, Misseri (st 28′ Pitino),Vindigni, La Cognata (36′ st Abbate), Genovese, Gatto, Agodirin (21′ st Drago), Pellegrino (13′ st Carpinteri), Kebbeh (21′ st Tripoli). All. Giancarlo Betta.

Arbitro: Marco La Paglia di Enna.

Assistenti: Giulio Sorace di Catania e Francesco Conti di Enna.

