Omega 3: perché sono importanti e come farli assumere regolarmente

Gli acidi grassi Omega 3 sono elementi nutritivi di fondamentale importanza per la salute e il benessere dell’organismo, che dovrebbero essere introdotti quotidianamente seguendo una dieta molto varia e ricca di alcuni alimenti particolari.

Oltre agli Omega 3, ricordiamo che esistono anche gli acidi grassi Omega 6 e Omega 9: tutti e tre questi gruppi di acidi grassi sono necessari all’organismo ma devono essere obbligatoriamente assunti con l’alimentazione, poiché il corpo umano non è in grado di sintetizzarli.

Ciò significa che è solo con l’alimentazione che si può essere certi di assumere la giusta dose di acidi grassi Omega 3, e che una carenza significativa potrebbe, nel corso del tempo, provocare alcuni problemi non irrilevanti.

Negli ultimi anni è stato confermato che gli omega 3 fanno bene e che la presenza costante di questi elementi nutritivi nell’organismo svolge un’azione preventiva nei confronti di diverse patologie. Tuttavia, considerando che le principali fonti di acidi grassi Omega 3 sono il pesce azzurro e alcuni olii di origine vegetale, è facile capire che non sempre si riesce ad assumere quotidianamente queste sostanze nutritive, inoltre non tutti sono soliti introdurre tali alimenti nella propria dieta.

Quali sono gli effetti benefici degli Omega 3

I benefici degli acidi grassi Omega 3 riguardano diversi aspetti della salute, considerando che, in particolare, questi elementi svolgono una funzione di contrasto nei confronti dei processi naturali di ossidazione cellulare. Ciò significa che, in generale, gli Omega 3 proteggono il sistema cardiocircolatorio, favoriscono il ricambio cellulare e rallentano la comparsa dei segni di invecchiamento.

Proprio in relazione ai benefici, qualora non si riesca ad assumere acidi grassi Omega 3 a sufficienza con l’alimentazione, si raccomanda di ricorrere ad un integratore, verificandone la qualità e la provenienza.

L’olio di Rosa Mosqueta, ad esempio, è un integratore naturale di ottima qualità, naturalmente ricco non solo di acidi grassi Omega 3 ma di molte altre sostanza nutrienti e antiossidanti.

L’olio naturale di Rosa Mosqueta può essere utilizzato sia come integratore alimentare, sia come cosmetico naturale, per rigenerare una pelle denutrita e arida e per cancellare segni di ossidazione, cicatrici e altre imperfezioni.

Che cosa è la Rosa Mosqueta

La Rosa Mosqueta è un arbusto spontaneo, che cresce soprattutto in America del Sud, molto simile alla Rosa Canina. Verso la fine dell’autunno, la Rosa Mosqueta produce una quantità di piccoli fiori bianchi o rosa chiaro, che si trasformano in piccoli frutti rossi.

Il prezioso olio si estrae proprio dai semi di questi frutti ed è utilizzato, come abbiamo visto, sia in cosmetica che nell’alimentazione.

Come si è detto, l’olio naturale di Rosa Mosqueta è molto efficace anche come cosmetico per la cura e il trattamento di alcuni problemi che riguardano la pelle. In particolare, può essere utilizzato con successo per ridurre la presenza di cicatrici e segni di invecchiamento, macchie e discromie, problemi causati da un’eccessiva esposizione al sole, smagliature e rughe di espressione. Oltre ad essere, ovviamente, un ottimo integratore alimentare, utile per controllare il livello di colesterolo.

Salva