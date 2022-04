Ragusa. Si scende in acqua in ricordo di Eva Paglia

Finalmente si torna a nuotare in una gara vera e tutto sembra tornare alla normalità dopo 2 anni di stop a causa della pandemia. Questa mattina alla piscina comunale di contrada Selvaggio a Ragusa è iniziata la due giorni del “1° Trofeo Città di Ragusa. Memorial Eva Paglia” di nuoto in cui hanno partecipato gli Esordienti A e B provenienti dalla Sicilia orientale. A rilevare i tempi e a stilare le classifiche finali sono stati i cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa insieme ai giudici della Federazione Italiana Nuoto provenienti da Catania.

I ragazzini nati tra il 2009 e il 2013 si sono sfidati nei 50 e 200 metri farfalla, nei 100 metri rana, negli 800 e 1.500 metri stile libero.

La manifestazione è stata dedicata a Eva Paglia, nuotatrice ragusana, della storica società Zenion di Ragusa venuta a mancare nel 1998 per una grave forma di leucemia, all’età di13 anni.

“Eva era una ragazzina piena di vita – così la ricorda il fratello Marco, attuale preparatore della categoria Master dell’Asd Erea di Ragusa – nel 1998 ha vinto i campionati regionali della categoria Esordienti A femminili, era una promettente dorsista e mistista, dalle ottime qualità tecniche che sarebbe senz’altro stata una promessa del nuoto regionale. Tutte le volte che dall’ospedale di Pesaro, nosocomio presso il quale era in cura, tornava a Ragusa andava a trovare le sue amiche che si allenavano in piscina pronta a tifare per loro e a dare forti motivazioni”.

Lo scorso mese di novembre la piscina comunale di Ragusa è stata intitolata ad Eva Paglia durante una cerimonia svoltasi alla presenza non solo dei genitori e del fratello di Eva, ma anche del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì e di alcuni rappresentanti del consiglio e della giunta comunale ragusana. Le gare si concluderanno domani pomeriggio dopo l’assegnazione del trofeo alle società partecipanti.

