Volete la democrazia o il gas?…l’opinione di Rita Faletti

“Il mondo è molto più ampio del semplice Occidente”. Così Putin liquida l’accusa di crimini contro l’umanità mossagli dall’Occidente per le atrocità commesse dalle sue bande armate su civili indifesi. Dopo le bombe su Mariupol, Leopoli, Kharkiv e i massacri a Bucha, ieri a Kramatorsk un missile russo ha ucciso 50 persone, di cui 10 bambini, che aspettavano di salire su un treno che li avrebbe portati lontano dalla guerra. Torture gratuite, atti di violenza che rasentano il sadismo, stupri perpetrati persino su minori, si susseguono secondo uno schema che ha reso questa guerra di aggressione infame oltre il concepibile. Non c’è commento che valga la crudezza delle immagini e dei video girati giorno dopo giorno dalla stampa estera. La denuncia di una crudeltà inutile, come inutile è sempre la crudeltà, che Mosca continua a negare utilizzando tutti i mezzi della disinformazione per trasformare la verità inconfutabile nel racconto che i russi vogliono ascoltare: i morti sono una messinscena curata dalla regia ucraina con lo scopo di rappresentare i soldati russi come degli assassini. La potente macchina della disinformatjia, che ha il proprio centro nella Tv di Stato, la spara grossa sfidando il grottesco quando parla di autobombardamento di Mariupol e sfodera l’arma del vittimismo quando indica nei nazionalisti ucraini i responsabili degli orrori documentati. Il mondo molto più ampio che Putin cita a giustificazione delle atrocità di cui è il mandante e contrappone al semplice Occidente, è quello che sta dalla sua parte, pur sollecitando la fine della guerra. E’ il mondo delle dittature e delle teocrazie, dove scontata è l’indifferenza per i diritti umani e dove i metodi usati per silenziare gli oppositori politici sono identici. La strage di studenti e operai in Piazza Tienanmen a Pechino, l’avvelenamento di Navalny, le incarcerazioni, le sparizioni e le condanne a morte nella Turchia di Erdogan dopo il fallito golpe militare del 2016, il sarin usato da Assad contro i ribelli antigovernativi siriani durante la cruenta repressione del 2011, le violenze della polizia contro i manifestanti che nella Repubblica islamica dell’Iran protestano pacificamente per chiedere misure contro la povertà e la crisi idrica testimoniano la violenza di regimi barbari e sono le prove di che schifosa pasta siano fatte le dittature. Non è dalla conta dei cadaveri lasciati a terra nel corso di una repressione o di una guerra d’invasione che si valuta la crudeltà di un regime, ma dal metodo usato con pedanteria sistematica per mettere a tacere il dissenso e eliminare il nemico interno e, se occorre, quello esterno, costruendogli attorno una rete di fandonie che lo descrivono come una minaccia alla sicurezza del paese. Un’operazione che funziona laddove più diffusa è l’ignoranza e più elevata l’età. La questione, non troverebbe spazio in un dibattito se fosse limitata all’informazione di ciò che avviene in una vasta parte di mondo in cui la vita umana non ha alcun valore. Il guaio è che anche nell’Occidente libero e plurale, molti imbecilli dicono che sì, questa guerra va fermata, ma sono gli amerikani, è la Nato, è l’Occidente ad averla causata, sono gli ucraini che dovrebbero arrendersi, così come sostengono che il conflitto israelo-palestinese cesserebbe se gli israeliani si lasciassero ammazzare. E costoro hanno il coraggio, che nel loro caso è l’altra faccia della vigliaccheria e dell’opportunismo, di sostenere che tutte le guerre sono uguali, ignorando che esiste il diritto bellico che disciplina la condotta delle parti in conflitto e limita i mezzi e i metodi. Il che conferma che Putin è un macellaio. Ma nel semplice Occidente, in particolare in Italia, questo non si dice. Nei salotti dei talk show, invece, i tuttologi con il pallino della pace farneticano di manifestazioni oceaniche da organizzare a Kyiv e perfino a Mosca, pontificano sull’inutilità di rinunciare al gas russo in cambio della pace e che l’invio di armi all’Ucraina è un errore, intanto che in quel paese si cerca di sopravvivere nell’oscurità del sottosuolo e si continua a morire per fermare l’aggressore, mentre i nostri eroi consumano tre pasti al giorno e dormono tranquilli nei loro letti. La diplomazia ci salverà! Nessuno ammette che di fermarsi Putin non ci pensa affatto prima di aver raggiunto gli obiettivi che giustifichino questa guerra. Nessuno osa dire che l’unico modo per costringerlo al tavolo dei negoziati è sconfiggerlo. Come? “Tre sono le cose che ci servono” ha detto Kuleva “Armi, armi, armi”. In alternativa, l’embargo totale e immediato su gas e petrolio, come hanno appena deciso i paesi baltici. “Volete la democrazia o il gas?” ha chiesto Draghi, rivolgendosi al nutrito universo di utili idioti che se fossero al governo avrebbero fatto dell’Italia lo zerbino su cui il loro amico Putin si pulirebbe le scarpe sporche del sangue ucraino. Questa è la nuova sinistra, da cui Letta ha preso le distanze, in cammino verso le elezioni, con una puntatina in canonica dove sovranismo, populismo e cattolicesimo anti-europeo trovano il loro perfetto punto d’incontro. Dunque: suicidarsi o uccidere l’economia russa.

