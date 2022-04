Gesto di solidarietà del Lions Club di Vittoria

Il Lions Club di Vittoria ha stanziato la somma di 300 euro da destinare all’acquisto di generi alimentari per le persone più bisognose della Parrocchia San Francesco da Paola di Vittoria. Si tratta infatti del quarto intervento di solidarietà nell’ambito del service “Raccolta alimentare”.

Per ragioni contingenti non è stato possibile effettuare una raccolta alimentare nel modo tradizionale come è avvenuto nei mesi precedenti. Si è ritenuto opportuno invece affidare al Parroco don Mallemi della suddetta Parrocchia il compito di individuare, tramite la San Vincenzo o la Caritas parrocchiali, le famiglie più bisognose cui donare dei pacchi-dono, contenenti generi alimentari di prima necessità.

Sabato scorso , 2 aprile, il Presidente del Club Giovanni Busacca, accompagnato dai soci del direttivo Maria Alessandrello e Vittorio Campo, ha consegnato al Parroco don Mallemi la somma di trecento euro per l’acquisto dei generi alimentari

“ Si spera che nei prossimi mesi – afferma il presidente Busacca- possa continuarsi questo giro di solidarietà delle Parrocchie vittoriesi.”

Nella foto il momento della consegna della somma da parte del presidente Busacca a don Mallemi.

