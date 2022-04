Ritorna il “Festival del Giornalismo”…di Giannino Ruzza

Ritorna a Perugia il Festival del Giornalismo che si terrà dal 6 al 10 aprile. Riparte nella sua veste tradizionale, soprattutto nel momento in cui più ce n’era bisogno. Cinque giornate, in cui nelle 15 sale messe a disposizione dal Comune si terranno 246 incontri, tra tavole rotonde, interviste, presentazioni e serate teatrali; tutti ingredienti di altissima qualità. Perugia, dunque palcoscenico internazionale del giornalismo con centinaia di speaker provenienti da tutto il mondo pronti a confrontarsi e discutere. Un’occasione per conoscere nuove tendenze e nuove sfide. Per discutere insieme dei temi cruciali del nostro presente, in questi tempi difficili che richiedono coraggio, umanità e visione. Un’immersione completa in un mondo di inclusività, competenze di primo piano e testimonianze, con una vasta gamma di tematiche. Ecco un piccolo assaggio degli argomenti di grande importanza trattati nelle prime 48 ore dell’evento, convergenza tra il giornalismo e le nuove tecnologie:

