Ragusa, calciatore aggredisce collega. Daspo del Questore

Il Questore di Ragusa ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per la durata di due anni a carico di un calciaatore che aveva aggredito un compagno di squadra al termine della partita.

I fatti risalgono allo scorso mese di febbraio, in occasione di un incontro di calcio del Ragusa disputato in casa presso lo stadio comunale “Aldo Campo”, in occasione della semifinale del torneo di “Coppa Italia” – categoria “Eccellenza” Sicilia.

Al termine dell’incontro i calciatori rientravano all’interno dei rispettivi spogliatoi. Proprio in detti locali destinati alla squadra ospite, un calciatore veniva colpito al volto con un calcio da un collega di maglia riportando lesioni e traumi, facendo ricorso alle cure del pronto soccorso.

Salva