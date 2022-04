Modica calcio. Tribuna invasa dai bambini domenica scorsa

Al di la del roboante successo ottenuto dal Modica Calcio nella gara casalinga con il Città di Avola, la dirigenza dei rossoblù è soddisfatta della riuscita dell’iniziativa promossa per riscoprire un “Barone” di nuovo pieno e stavolta anche dai più piccoli, aspetto fondamentale soprattutto per far sentire il calore della città alla squadra che sta lottando su più fronti per cercare di approdare in Eccellenza.

Nei giorni antecedenti alla partita casalinga dei rossoblu di Giancarlo Betta, la dirigenza ha fatto dono al plesso scolastico Santa Marta di due maglie ufficiali del Modica Calcio e 100 biglietti omaggio per permettere ai piccoli tifosi rossoblù di assistere dal vivo alla partita insieme ai loro genitori.

E la bella iniziativa ha riscosso il successo che la dirigenza si aspettava. L’altro ieri, infatti, la tribuna del “Vincenzo Barone” era gremita di tanti bambini che insieme ai loro genitori hanno trascorso una domenica diversa e in totale relax. Momenti di gioia, inoltre, sono stati regalati ai piccoli calciatori della scuola calcio Airone Modica Academy che hanno accompagnato i “grandi” durante l’ingresso in campo delle due squadre e hanno così potuto vivere l’emozione di calpestare il sintetico del rettangolo di gioco che un domani potrebbe essere il loro stadio, sotto lo sguardo emozionato dei loro genitori che con fotografie e video hanno immortalato il momento.

“Riportare i più piccoli allo stadio e di conseguenza le famiglie era uno degli obiettivi che ci siamo prefissati sin da subito – spiegano Mattia Pitino, Salvo Di Raimondo e Danilo Radenza – purtroppo la pandemia e le restrizioni ci hanno frenato per un bel po’ di tempo, ma ora che piano piano ci si sta avviando verso la normalità ne abbiamo approfittato per provare a recuperare il tempo perso. E’ stato ed emozionante – continuano – vedere tanti bambini in tribuna e soprattutto è stato bello vedere la felicità nei loro occhi e l’emozione dei loro genitori che finalmente hanno potuto vivere una giornata di sport all’insegna del sano divertimento con i loro figli. Speriamo di ripetere queste iniziative anche in futuro – concludono i tre massimi dirigenti del Modica Calcio – perchè lo sport come lo intendiamo noi ha bisogno di essere vissuto dalle famiglie e dai più piccoli che allo stadio hanno il diritto di vivere momenti di aggregazione e socializzazione con serenità e spensieratezza tifando per i loro beniamini che indossano una maglia che un domani potrebbero indossare anche loro”.

