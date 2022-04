Modica. Rinviato il distacco energia elettrica via R.Partigiana

E’ stato posticipato il distacco di energia elettrica previsto nella giornata del 7 aprile p.v. in via Resistenza Partigiana a Modica. “Sono numerose le lamentele che ho ricevuto – ha dichiarato il Sindaco Ignazio Abbate – soprattutto da parte di titolari di attività commerciali, che hanno già sofferto abbastanza la crisi, durante il periodo della pandemia e che non intendo ancora patirne le conseguenze. Ritengo non sia possibile fare interventi di manutenzione di una certa importanza, soprattutto nel periodo a ridosso delle festività pasquali. Per questo motivo ho raccolto l’invito dei commercianti, mettendomi in contatto con la responsabile provinciale dell’Enel, la Dott.ssa Mazza, che desidero ringraziare, per avermi dato la massima disponibilità e soprattutto per aver permesso di posticipare l’intervento di manutenzione a subito dopo Pasqua.

