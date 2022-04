Carbonara day: Avimed lancia “L’Uovo Liquido”

Da oggi le uova non si rompono: si versano e si gustano! Pronte all’uso. Dal più importante polo avicolo del Sud Italia in occasione del “Carbonara Day” è l’Avimed a lanciare una grande novità: “l’uovo liquido”. Una gamma di nuovi ovoprodotti che l’azienda siciliana leader nella produzione di uova fresche ha pensato di proporre per soddisfare la crescente esigenza del settore horeca ma anche per offrire una pratica soluzione ai consumatori di ogni giorno. Il 6 aprile, appunto per l’edizione 2022 del “Carbonara Day”, la ricorrenza che vede ogni anno sfidarsi cuochi e appassionati nella preparazione del primo piatto più apprezzato e instagrammabile, l’Avimed lancia i nuovi ovoprodotti, sicuri, genuini, gustosi e soprattutto pratici. La nuova linea viene realizzata solo con uova 100% siciliane provenienti da una filiera corta, chiusa e controllata, pastorizzate con l’innovativo sistema della radiofrequenza che preserva le naturali proprietà organolettiche. È questo il cuore pulsante del nuovo stabilimento realizzato a Modica con il sistema Moba Extreme Quality Process, il primo in Italia ad utilizzare le nuove e moderne tecnologie in grado di offrire un prodotto di altissima qualità, senza scarti, senza additivi o coloranti aggiunti. Questo tipo di pastorizzazione consente di mantenere il gusto naturale delle uova, dare una resa superiore del 5% ca. e garantire una maggiore sicurezza nelle tante preparazioni che prevedono l’uso a crudo dell’uovo. Diversi i formati disponibili che Avimed propone, tutti pronti all’uso: solo tuorlo, solo albumi, intero e intero a pasta gialla, la linea, quest’ultima, che conferisce ai piatti un colore più intenso, anche nell’uso in pasticceria per la realizzazione delle creme e degli impasti. Ed allora non solo carbonara facile da preparare ma anche via libera a buonissimi tiramisù, maionese, zabaioni e salse aioli con un gusto perfetto. Per il settore horeca i nuovi ovoprodotti sono già disponibili e potranno anche essere personalizzati su richiesta in base alle specifiche richieste di produzione, velocizzando così le preparazioni e consentendo di avere una reperibilità praticamente immediata del prodotto fresco. Per il target consumer si dovrà attendere ancora qualche mese per la presenza sugli scaffali dei supermercati ma l’azienda siciliana ha già ultimato la programmazione. Che sia dunque una carbonara da sfoggiare sui social o una colomba pasquale come da tradizione, gli ovoprodotti Avimed si rivelano collaboratori fidati, pratici e genuini nei laboratori di pasticceria, come nelle cucine dei ristoranti o nelle linee industriali. E presto anche a casa.

