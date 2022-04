Sgarbi lo colpevolizza. Scicli, parroco replica: “capra, capra, capra”

Il video del prof. Vittorio Sgarbi nel quale attaccava il vicariato di Scicli dopo la decisione di annullare la manifestazione del “Gioia” il giorno di Pasqua, non è rimasto disatteso. Sgarbi, in particolare, puntava pesantemente il dito contro il vicario foraneo, Don Ignazio La China, che risponde con lo stesso mezzo, contrattaccando fino a dare al critico d’arte della “capra, capra, capra!”. Il prelato attacca anche Mauro Aprile Zanetti (filmmaker, scrittore saggista e reporter freelance.) anche questi non immute da accuse contro La China.

Ecco di seguito il video del prete sciclitano

