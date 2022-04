Amministrative a Pozzallo. Pulvirenti: Non voglio fare il sindaco”

Sin dalle prime battute di campagna elettorale per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno – scrive il dott. Rosario Pulvirenti – fra i probabili candidati a sindaco della città di Pozzallo, si è fatto anche il mio nome.

Con il trascorrere dei giorni, il tam tam su si è fatto sempre più insistente. Confesso, in tutta sincerità, che le affettuose sollecitazioni di numerosi amici ed estimatorimi hanno regalato non poche sensazioni positive e gratificanti. Ho riflettuto molto e a lungo. Poi, con serenità assoluta, ho fatto questo ragionamento:’La città vive un momento storico particolare. I prossimi cinque anni, sicuramente determinanti dal punto di vista economico, turistico, sociale, ambientale, della crescita e dello sviluppo, richiedono impegno, competenza giuridica e capacità politica e manageriale notevoli. Rispetto a questo imponente lavoro amministrativo da portare avanti, che richiede uno sforzo stakanovista, ho ritenuto opportuno, per ragioni familiari, di declinarel’invito per la candidatura a sindaco e di dare tutto il mio contributo per un governo sano e autorevole della città che amo profondamente, sostenendo con tutte le mie energie la candidatura a sindaco dell’amico Enzo Galazzo, che ritengo essere l’uomo giusto al posto giusto’.

ROSARIO PULVIRENTI

Salva