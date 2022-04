Modica. La Madonna Vasa Vasa torna dopo due anni di stop

La Madonna Vasa Vasa 2022 a Modica si farà domenica 17 aprile, giorno di Pasqua. Il parroco della chiesa di S.Maria di Betlem Padre Antonio Forgione ha confermato che dopo 2 anni tornerà la festa più amata da tutti i modicani. E tornerà sia nella versione “tradizionale “, quella mattutina, sia nella versione più “recente” ovvero quella serale. Una buona notizia per i tantissimi modicani, afferma il Sindaco Ignazio Abbate, che l’aspettavano tra i quali anche i commercianti del centro storico che hanno bisogno anche di eventi come questi per riprendersi.

Salva