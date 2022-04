Ragusa in Movimento. Barriere architettoniche alla Ecce Homo

L’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, nel riprendere le sollecitazioni all’amministrazione comunale di un’altra associazione, Area Iblea “Peppe Marino”, con riferimento alla scuola ubicata in via Ecce Homo, plesso dell’istituto Vann’Antò, il cui edificio è composto da tre piani ma senza ascensore, si rivolge alla Giunta municipale affinché valuti cosa è meglio per cercare di concretizzare nei fatti l’abbattimento, da tutti auspicato a parole, delle barriere architettoniche. “Anche noi, al pari della Peppe Marino – sottolinea Mario Chiavola, presidente di Ragusa in Movimento – ci chiediamo come mai il Comune non abbia mai posto sotto i riflettori, e nella maniera dovuta, questa pesante problematica. E dire che un’azione importante di riqualificazione era stata attuata nel 2017. Tutto ciò pregiudica l’accesso e la libertà di movimento dei disabili. E non va bene. E a nulla può servire, a tal fine, la scala antincendio esistente nella struttura. Una questione molto ben conosciuta dall’assessore comunale alla Pubblica istruzione che, a fronte del fatto che in tutte le altre scuole cittadine gli ascensori esistono proprio per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità, in questo caso sembra non avere predisposto alcun intervento specifico. Inutile dire che il diritto degli alunni con disabilità è ormai tutelato da anni da specifiche normative. Ecco perché riteniamo che sia fondamentale intervenire e dare risposte su un fronte, quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche, su cui non devono esserci primogeniture ma solo la volontà del fare e fare bene”.

