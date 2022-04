Anc Ragusa. Quattro appuntamenti sulla crisi d’impresa

Un evento di straordinaria importanza promosso da Anc a livello nazionale e con il supporto di Anc Ragusa e Anc Bari. E’ il convegno su “Crisi d’impresa – Il cantiere aperto della riforma delle procedure concorsuali all’epoca del Covid” in programma in quattro momenti. Il primo oggi nella sala convegni del Cnpr a Roma, il secondo l’8 aprile a Bari mentre il 20 aprile sarà la volta di Ragusa che ospiterà l’evento al centro studi Feliciano Rossitto di via Ettore Majorana. Il percorso si concluderà il 28 aprile sempre a Roma. Sarà possibile la partecipazione in presenza o attraverso webinar. Tra i relatori di oggi anche il dott. Claudio Maggioni, giudice delegato sezione fallimentare del Tribunale di Ragusa che si soffermerà su “Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e le modifiche alla legge fallimentare apportate dal D.L. n. 118/21”. L’appuntamento in programma a Ragusa si soffermerà sul ruolo dell’esperto negoziatore, sulle responsabilità e le relative azioni e sulla crisi d’impresa e l’insolvenza prospettiva dell’imprenditore. “E’ chiaro – sottolinea il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, che modererà i lavori di giorno 20 – che stiamo parlando di un evento di approfondimento di assoluto spessore, calibrato su quattro appuntamenti tra Roma, la Puglia e la Sicilia, che contempla la presenza di relatori di primissimo piano. Come commercialisti, è un argomento che sentiamo molto e rispetto a cui è necessario saperne di più. E’ fin troppo evidente che un confronto così ad ampio raggio ci permetterà di chiarire in maniera specifica determinati aspetti che, su un argomento così delicato, meritano la massima attenzione”.

