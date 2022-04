Protezione Civile Ragusa. Via a donazioni per famiglie ucraine

La Protezione civile comunale ha attivato la raccolta di derrate alimentari e generi di prima necessità per le famiglie ucraine ospitate in provincia di Ragusa dalla Caritas, dalla San Vincenzo De Paoli e da altre associazioni di volontariato.

A renderlo noto e l’assessore alla Protezione civile, Giovanni Iacono che dichiara:

“Abbiamo già distribuito le donazioni spontanee consegnateci da alcune scuole della città e da varie aziende locali. Altre donazioni potranno essere consegnate presso il Centro comunale di Protezione civile di viale Colajanni 69A nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 17. Continua anche la raccolta di generi alimentari, farmaci e omogeneizzati organizzata dalla Associazione Nazionale Carabinieri per l’aiuto ai profughi ucraini ospitati nei centri di accoglienza presenti in Italia ed in Europa. Le donazioni possono essere consegnate presso il Centro comunale di Villa Pax in cui è ubicata la sede dell’Associazione stessa, aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 12.

Salva