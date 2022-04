Avimecc Volley Modica. Una vittoria che regala i playoff

Una vittoria importantissima per l’Avimecc Volley Modica che, con la vittoria contro Massa Lubrense, si assicura il pass per i playoff. Una vittoria in tre set che lascia la formazione di casa in lotta per l’ultimo pass disponibile e che dimostra la forza dei ragazzi della contea.

La formazione di D’Amico a tre giornate dalla fine ha già conquistato un punto in più dello scorso anno, migliorando il proprio campionato e dimostrando di avere un progetto di crescita costante e ambizioso.

Gara chiusa in tre set, inizio equilibrato e agevole con l’equilibrio che tiene fino al 20-21, sul finale Martinez e compagni chiudono i conti sul 21-25. Il secondo set si dimostra sulla stessa riga del primo, Chillemi e Turlà spingono i suoi al 23-25. Il terzo si dimostra il set più combattuto dalle due compagini, Massa vuole recuperare il terreno perso e spinge sull’acceleratore con gli attacchi di Lugli. Il finale mette in risalto Raso e Garofolo che chiudono la gara sul 30-32.

Enzo Distefano, secondo di D’Amico a Modica, racconta così la gara: “Al rientro dalla lunga pausa forzata i nostri ragazzi sono subito impegnati in una doppia trasferta campana in cui rientrano in campo contro Massa Lubrense ,valida per il turno di recupero della 9 giornata di ritorno, e contro l’attuale capolista Aversa nella 12 giornata di ritorno.

Ieri sera al palazzetto di Agerola sono arrivati per noi tre punti pesanti per la classifica. Al rientro dalla pausa forzata di 12 giorni per il contagio da Covid di buona parte del gruppo squadra, Chillemi e compagni si sono fatti trovare pronti al primo dei due appuntamenti settimanali.

Partiamo benissimo guidati da un impeccabile Alfieri in cabina di regia e da un inarrestabile Martinez che non sembra affatto aver sofferto la lunga pausa, anzi.

I primi due set vanno via abbastanza agevolmente soprattutto grazie alla buona efficienza di attacco di tutte le nostre bocche di fuoco: Chillemi grande riferimento di equilibrio, Turlá efficace e con una bassissima percentuale di errori personali e Martinez, vero “matador” del match che sigla ben 24 punti. Ma la sempre più bassa produzione in servizio vede i padroni di casa venir fuori alla lunga sul terzo set.

Un buon turno in battuta da parte di Raso e due muri vincenti di Garofolo riportano i nostri ragazzi in vantaggio e il maggior cinismo nei momenti clou nel finale di set ci vedono vittoriosi su una indomita Massa Lubrense. Subito testa alla partita di sabato in casa della capolista Aversa che è alla ricerca dei tre punti per la matematica certezza del primato”

Shedirpharma Massa Lubrense 0

Avimecc Volley Modica 3

Set: 21-25, 23-25, 30-32

Shedirpharma Massa Lubrense: Pontecorvo (L2), Aprea 2, Illuzzi, Lugli 15, Gargiulo, Pilotto 8, Pericoli 11, Denza (L1), Sorrenti 14, Imperatore, Conoci, Grimaldi, Desiderio 3. Allenatore: Esposito Nicola.

Avimecc Volley Modica: Alfieri 2, Raso 7, Martinez 24, Caleca, Turlà 11, Chillemi 9, Nastasi (L1), Gavazzi, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar, Garofolo 12, Saragò. Allenatore: D’Amico Giancarlo.

