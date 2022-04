Modica.Incontro con Enel e Cna per i problemi del centro storico

Questa mattina nell’aula consiliare di Palazzo S.Domenico il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, ha incontrato i rappresentanti della CNA comunale ed i vertici provinciali di Enel con all’ordine del giorno le problematiche legate in particolar modo alle attività commerciali del centro storico. L’incontro è cominciato con un excursus sulle varie iniziative portate avanti dall’Amministrazione Comunale per alleviare le difficoltà affrontate dalle attività in particolar modo negli ultimi due anni. Dall’esenzione Tari a quella per l’occupazione del suolo pubblico all’abbattimento degli interessi passivi. I commercianti hanno esposto ulteriori idee che verranno adesso valutate per studiare altre iniziative. Quindi si è toccato il capitolo relativo ai consumi di energia elettrica e ai disservizi dello scorso anno quando, a causa delle alte temperature e all’aumento esponenziale dei consumi, si erano verificati frequenti distacchi nell’erogazione dell’energia elettrica. Il Comune si è dichiarato disponibile a cedere una porzione di suolo pubblico all’ENEL per la realizzazione di un’ulteriore cabina che possa supportare l’aumento di richiesta di approvvigionamento energetico a seguito del flusso turistico estivo. “Ci tengo a ringraziare particolarmente l’ENEL a partire dai responsabili provinciali Dott.ssa Mazza e Ing. Giliberto e fino ai vertici regionali che non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla Città di Modica. Siamo fiduciosi circa la soluzione dei problemi legati all’approvvigionamento elettrico che si sono vissuti l’anno scorso. Inoltre abbiamo ascoltato attentamente le richieste dei commercianti del centro storico per studiare nuove iniziative a loro favore”.

