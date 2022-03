Criticità stadio Ragusa. Vitale risponde a Firrincieli

“Dopo quasi quattro anni di attività in aula, il consigliere comunale M5s Ragusa Firrincieli si è accorto della presenza dello stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. Per carità, ben venga. Fa parte delle legittime peculiarità del suo ruolo. Sappia, però, che l’Amministrazione comunale segue da sempre le problematiche dell’impianto sportivo in cui gioca il Ragusa calcio, è intervenuto già in altre occasioni, lo farà anche nei prossimi giorni con alcune opere di riqualificazione già predisposte dall’assessore comunale allo Sport, Eugenia Spata, sotto la supervisione del sindaco Peppe Cassì, con riferimento al rifacimento delle pensiline d’ingresso che, oggettivamente, sono inguardabili”. Così il consigliere comunale di maggioranza, Daniele Vitale, replica alla denuncia delle criticità presenti allo stadio da parte dell’esponente pentastellato. “Le criticità le conosciamo benissimo – afferma ancora Vitale – e non è certo facile intervenire in maniera massiva anche se ci stiamo provando. Una cosa è certa. L’Amministrazione Cassì si è adoperata in tutto e per tutto per dare risposte positive a chi ha fruito in questi anni dello stadio come, tra l’altro, testimoniato dalla società azzurra o, in passato, dal Marina di Ragusa che, ricordo, ha disputato la quarta serie e che ha sempre potuto fregiarsi della vicinanza della Giunta municipale come, del resto, anche l’attuale società azzurra. Colgo, altresì, lo spirito propositivo del passaggio del consigliere Firrincieli legato al Pnrr ed è chiaro che l’amministrazione comunale, che ci sta già lavorando, valuterà quali sono le scelte migliori per garantire la migliore fruibilità di un impianto sportivo che sta a cuore a tutta la città e, a maggior ragione, sta a cuore all’esecutivo cittadino, soprattutto se, come tutti speriamo, ci sarà la possibilità di calcare palcoscenici decisamente migliori rispetto a quelli attuali”.

