Altra seduta farsa del Consiglio Comunale di Vittoria

“Credo che una seduta, per certi versi farsa come quella di ieri sera, costituisca un’ulteriore botta in faccia a una città che di tutto ha bisogno tranne che di comportamenti come questi con la maggioranza e l’amministrazione comunale che rifuggono addirittura il confronto. Ma dove siamo finiti?”. E’ quanto afferma la consigliera comunale di Italia Viva Vittoria, Sara Siggia, riferendosi alle vicende consiliari di ieri che hanno visto la presenza in aula solo dell’opposizione per affrontare, durante il question time, le problematiche legate alla gestione dei rifiuti sul territorio cittadino. “Non c’era – prosegue Siggia – la presidente né la vicepresidente del civico consesso, tant’è che il ruolo di presidente è stato ricoperto dal consigliere più anziano per voti, vale a dire Alfredo Vinciguerra. Mancavano i consiglieri di maggioranza al completo. Non era neppure garantito l’ufficio di segreteria comunale, per indisponibilità come ufficialmente comunicato e che ovviamente nessuno si sente di fare risalire a questioni politiche, tant’è che la sottoscritta, così come previsto da un apposito articolo del regolamento consiliare, ha dovuto ricoprire il ruolo di segretaria comunale facente funzioni. E tutto per non dare risposte in ordine a una questione di grandissima importanza per la città ai consiglieri di opposizione che legittimamente svolgono il proprio ruolo. E’ assolutamente incommentabile quanto si sta verificando e credo che qualcuno dovrebbe chiedere scusa alla cittadinanza vittoriese per questo continuo spettacolo indecoroso a cui stiamo assistendo”.

