Ieri sera la seduta del Consiglio comunale di Modica

Consiglio comunale ieri sera a Modica cinque punti all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con la surroga della consigliera dimissionaria in seno alla 4^ commissione consiliare Ivana Castello, e con la richiesta della stessa di una sospensione del Consiglio per dieci minuti per verificare in merito al punto concernente l’imposta municipale propria (Imu) se era uguale a quella dell’anno precedente oppure se c’erano state modifiche a riguardo. La proposta è stata messa ai voti e respinta dalla maggioranza. Dopodiché, sono stati trattati e approvati i punti due e tre relativi all’imposta Imu e all’imposta di soggiorno per l’anno 2022. In merito al quarto punto, relativo alla convocazione del Consiglio Comunale concernente l’intitolazione dell’Ospedale Maggiore di Modica a “Nino Baglieri” è stata chiesta spiegazioni sul perché il punto non è stato trattato in un’apposita seduta del Consiglio. Il Segretario Generale ha risposto che rientra nelle competenze e nella facoltà del Presidente decidere se trattare l’argomento in un’apposita seduta oppure inserirlo insieme con altri punti. In ogni caso, rispondendo alla consigliera Castello, in merito all’intitolazione dell’Ospedale, il Sindaco ha spiegato che è dall’anno scorso che se ne parla, e non si capisce perché solo ora si è innescata una sorta di polemica, l’Ospedale continuerà a chiamarsi “Ospedale Maggiore di Modica con l’aggiunta “Nino Baglieri”. Infine è stata approvata la mozione concernente, il gettone di presenza da evolvere al Comune di Ravanusa. Subito dopo il presidente Minioto, ha dichiarato chiusa la seduta

Salva