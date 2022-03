Mercato, consegnato locale alla Vittoria Pack srl

“Ho accolto una richiesta da parte dell’Amministratore giudiziario, Salvatore Modica e dell’Amministratore delegato Dott. Salvatore Formica, per concedere all’interno della struttura mercatale di contrada Fanello un locale all’azienda amministratrice giudiziaria specializzata nella produzione di imballaggi da adibire ad ufficio di rappresentanza per gli imballaggi per il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli. Si apre la strada alle allocazioni di uffici commerciali di filiera nei locali che saranno predisposti per il trasferimento dei vigili Urbani in altra sede ( via Gaeta). Si è avviato concretamente un percorso di legalità e trasparenza per tutti gli operatori del settore. Il sindaco ha inoltre dichiarato: che con le direttive si è posto il tema del confronto sulla riorganizzazione dei vari soggetti della filiera all’interno della struttura mercatale che deve essere segnata dal pluralismo, legalità e trasparenza come base del percorso di rinascita dell’economia del territorio”. E’ stato il sindaco di Vittoria Francesco Aiello che ieri mattina ha tagliato il nastro inaugurale accompagnato dalla Presidente del Consiglio Comunale, Concetta Fiore, alla presenza alla cerimonia del Viceprefetto, Cettina Pennisi e del Vicario del Questore, Antonio Salvago, oltre agli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

“Il nostro obiettivo è quello di arricchire e valorizzare il lavoro all’interno del mercato ortofrutticolo regolamentando il settore degli imballaggi in maniera trasparente nell’alveo della legalità evitando forme di concentrazione esclusiviste”- ha concluso il Sindaco Francesco Aiello.

Salva