GIovedi 7 aprile giornata di approfondimento alla CamCom Ragusa

“Raccogliendo il nostro invito, l’assessorato regionale delle Attività produttive ha promosso per giovedì 7 aprile alle 11,30, a Ragusa, un appuntamento di approfondimento sulle Zes, le Zone economiche speciali, opportunità di sviluppo per il territorio. Sarà un’occasione utile di confronto per tutelare il nostro territorio, drenare risorse per le nostre Zes e fornire strumenti di investimento per le imprese”. Così il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, rispetto all’iniziativa in programma nella sede della Camera di Commercio di piazza Libertà e che vedrà la presenza, oltre alle autorità competenti, dell’assessore regionale delle Attività produttive, on. Mimmo Turano.

“Ringraziamo Turano – dice ancora Santocono – per avere raccolto in maniera positiva le nostre istanze, ascoltando le esigenze del territorio che sarà coinvolto in maniera complessiva. Era quello che avevamo chiesto e, in particolare, ci eravamo fatti promotori di stimolare un dibattito specifico lungo questa direzione. Il 14 febbraio scorso, una lettera, in proposito, era stata indirizzata allo stesso assessore regionale e al commissario per le Zes della Sicilia orientale, prof. Alessandro Graziano, oltre, per conoscenza, al ministro per il Sud e la coesione territoriale, on. Mara Carfagna”.

Un ruolo importante, in questa direzione, lo hanno avuto i cinque sindaci che, nei giorni scorsi, erano stati coinvolti in una importante riunione convocata proprio dalla Cna territoriale di Ragusa. “Ricordo che a metà febbraio – spiega il segretario territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo – la sede territoriale di Ragusa aveva ospitato un incontro a cui avevano partecipato i sindaci di Comiso, Maria Rita Schembari, di Modica, Ignazio Abbate, di Pozzallo, Roberto Ammatuna, di Ragusa, Giuseppe Cassì, con l’assessore allo Sviluppo economico Giovanna Licitra che si è occupata specificatamente di seguire le problematiche della zona artigianale di contrada Mugno, e di Vittoria, Francesco Aiello, con l’assessore allo Sviluppo economico Anastasia Licitra. La Cna aveva fornito ai presenti dettagliate informazioni sulle agevolazioni derivanti dalle Zes per le piccole e medie imprese. Nel corso della riunione era emersa con forza l’esigenza di individuare un percorso comune al fine di utilizzare al massimo le grandi potenzialità delle Zes finalizzate alle possibilità di sviluppo dell’intero territorio. Tutte le aree della provincia di Ragusa inserite nella Zes della Sicilia orientale hanno caratteristiche di grande rilevanza e meritano attenzione al pari delle altre aree di investimento della nostra isola. Ecco perché questo incontro del 7 aprile assume una valenza di fondamentale rilevanza”.

