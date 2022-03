Vittoria.Assegnati spazi a due aziende sotto sequestro per mafia

Il Comune di Vittoria ha consegnato stamani nel corso di una cerimonia al mercato ortofrutticolo di c.da Fanello spazi in comodato d’uso alle due aziende di imballaggi poste in sequestro nell’ambito delle misure preventive del tribunale di Catania.

Negli ultimi anni la CGIL di Ragusa si è impegnata nel percorso di sostegno alle aziende sequestrate per mafia nel territorio ragusano nella piena consapevolezza che le misure preventive adottate dagli organi competenti rappresentano da sempre uno dei segni più concreti della presenza dello Stato nella lotta alla mafia.

“L’esperienza di questi anni ha purtroppo riportato il dato prevalente della chiusura delle aziende poste in amministrazione giudiziaria, commenta Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa, per la concausa di diversi fattori che spesso non consentono il proseguo delle attività produttive, con la conseguente perdita dei posti di lavoro.

Nel territorio di Vittoria è importante sostenere le aziende in amministrazione giudiziaria nell’ambito della misure preventive, continua Peppe Scifo, per permettere il traghettamento dell’economia mafiosa verso l’economia legale per la salvaguardia dei posti di lavoro, ma soprattutto per l’affermazione del principio che la legalità è l’unica strada per affermare il lavoro come strumento di emancipazione e non di sottomissione ai poteri criminali.

L’esperienza della gestione straordinaria nell’ambito delle misure preventive, conclude Peppe Scifo, di queste due aziende dimostra come la mafia dava si lavoro ma in forma irregolare, sotto il ricatto, determinando altri fattori di concorrenza sleale.”

