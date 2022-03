SerT Modica, donati dal Lions Club innovativi “drug test”

Il Lions Club di Modica, ha donato al SerT – Servizio per le tossicodipendenze – di Modica – innovativi “drug test” – rilevatori di droghe. Si tratta di kit che permettono di rilevare otto tipologie diverse di stupefacenti consentendo agli operatori di evitare di fare più analisi e individuare con tempestività le prime cure per contenere la tossicodipendenza del soggetto cui viene somministrato il test.

La consegna dei kit è avvenuta nella sede del SerT di Modica, via Basile, alla presenza del direttore generale dell’ASP di Ragusa Angelo Aliquò; del direttore dell’UOC Dipendenze dell’ASP Giuseppe Mustile; del direttore del Ser.T di Modica Enrico Maltese e di una delegazione dei Lions Club Modica con il presidente Aurelio Boncoraglio.

I responsabili del Servizio Dipendenze hanno evidenziato l’utilità dei dispositivi, ai numerosi utenti della struttura, perché consentono di individuare, immediatamente, il rilevamento di tracce di sostanze stupefacenti nell’organismo.

«Ancora una volta i Lions, in questo caso quello di Modica, realizzano un’azione concreta. Questa volta nei confronti del SerT di Modica con una donazione di kit di rilevamento di droghe per persone che hanno bisogno di questi accertamenti. Ha dichiarato il direttore generale Angelo Aliquò – Noi siamo lieti di questa collaborazione che ci onora e mette in evidenza un sistema di sinergia fra le istituzioni pubbliche e private. Piccoli gesti ma carichi di attenzione nei confronti di chi ha bisogno».

Il presidente del Lions Club di Modica ha aggiunto «I Lions sono impegnati con il service “una mano per chi ha bisogno” e volere donare questi presidi al SerT di Modica, che ringrazio per la collaborazione, vuole essere un segno tangibile della vicinanza di noi Lions con le istituzioni, con i giovani e con la città.»

