Scherma Modica: Medaglia d’Argento per il fioretto maschile

Entusiasmante prova a squadre per il team di fioretto maschile della Conad Scherma Modica in serie B1, svolta nel weekend a Piacenza. Leonardo Aprile, Matteo Benedetto, Marco Palermo e Fernando Scalora guidati a fondo pedana dal maestro Leandro Giurdanella, hanno guadagnato un posto sul podio, che ha significato anche la matematica e prestigiosa promozione in serie A2. Il ritorno nella serie A del fioretto italiano per la Scherma Modica, rimandato per due stagioni a causa dello stop delle competizioni a squadre di tutte le serie, acquista ancor più valore perché ottenuto da una squadra giovanissima, composta da soli under17, ed è giunto al termine di una prestazione superba e senza timori reverenziali rispetto a squadre più “mature”. Il percorso per il podio era cominciato con una netta vittoria per 45/12 contro l’Accademia Scherma Fermo agli ottavi di finale. Ai quarti difficile assalto contro l’Udinese Scherma, sempre avanti nel punteggio fino al 35/40 del penultimo match, che non sembrava lasciare molte chance alla squadra modicana. Saliva quindi in pedana Fernando Scalora, con l’onere di provare a ribaltare la situazione negli ultimi 3 minuti; con grande coraggio e tirando fuori tutto il suo cristallino talento schermistico, è riuscito nell’impresa di una difficile rimonta, che ha portato ad una esplosione di gioia della panchina e alla vittoria per 45/44 della squadra modicana, che significava anche la matematica promozione in serie A2. A seguire semifinale contro il Club Scherma Bari, con i cadetti modicani che per nulla appagati dalle emozioni vissute nel turno precedente, conducevano un incontro sempre avanti nel punteggio, fino ad un sicuro 45/34 sui pugliesi. Giunti in finale contro Mogliano Scherma, con un equilibrio di punteggio fino a metà assalto, nella seconda parte subivano l’allungo dei veneti senza riuscire a riprenderli, finendo per cedere 28/45; conquistando comunque una preziosissima medaglia d’argento. A Piacenza di scena anche la serie B1 di fioretto femminile, con la squadra composta da Simona Di Raimondo, Giulia Floridia, Agnese Maucieri e Virginia Scarso. Le ragazze dopo la sconfitta nel tabellone principale contro la Polisportiva Bergamo, vincevano il match di play out contro Fermo per 45/41, riuscendo quindi a mantenere la serie.

