Manifestazione per la Pace a Comiso. Pullman partirà da Modica

Il prossimo 4 Aprile. alle 16.30, a Comiso si svolgerà la manifestazione regionale contro la guerra in Ucraina.

L’evento, che coincide coi 40 anni dalla storica manifestazione che si tenne a Comiso contro i missili Cruise, rappresenta un momento importante per ribadire tutti insieme il valore della pace, , come valore che deve permeare l’uomo e le istituzioni a tutti i livelli.

La Cgil mette a disposizione da Modica un pullman per coloro che vogliono partecipare, con partenza alle 15,30 da Piazzale Bruno (si può prenotare al 335461860).

