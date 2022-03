XX Giornata Nazionale Unitalsi. “Torniamo ad essere Gioia”

Si terrà il 2 e 3 aprile 2022 in tutte le comunità parrocchiali, la 20° giornata nazionale dell’Unitalsi. Una due giorni in cui si potrà condividere uno degli appuntamenti più significativi dell’Associazione. “Torniamo ad essere GIOIA”. La XX edizione sarà caratterizzata dall’offerta della piantina di ulivo, per promuovere l’Associazione e i pellegrinaggi a Lourdes e per far conoscere i molteplici progetti a favore delle persone in difficoltà.

Quest’anno l’iniziativa avrà una finalità particolare, infatti, la somma ricavata dalle offerte per le piantine sarà destinata all’emergenza profughi dell’Ucraina in collaborazione con la Caritas diocesana.

