Motoday di primavera, buona la prima in piazza Duomo a Ragusa

Una splendida e rarissima Moto Guzzi Gtv Sidecar del 1947 di proprietà del ragusano Franco Occhipinti ha vinto il Premio Eleganza del primo Motoday di Primavera tenutosi ieri mattina in piazza Duomo a Ragusa. Il premio è stato attribuito dal pubblico nel contesto dell’appuntamento promosso a livello locale dal Veteran car club ibleo su iniziativa nazionale dell’Automotoclub storico italiano (Asi). “Siamo stati gli unici in Sicilia a dare seguito alle proposte organizzative dell’Asi – sottolinea il presidente del Veteran, Antonino Provenzale – e questo ci rincuora circa la possibilità di andare avanti lungo la strada che abbiamo tracciato che è quella caratterizzata da una serie di appuntamenti di sicuro impatto in vista della ripartenza. Dopo due anni di inattività, abbiamo tanta voglia di fare. Ed è giusto che sia così”. Ventisei le moto e le vespe che, ieri mattina, hanno attirato l’attenzione degli appassionati. E avrebbero potuto essere molte di più se il forte vento non avesse causato la disdetta di alcuni partecipanti. Da rilevare il fascino senza tempo di una rarissima Moto Guzzi Sport 15 del 1937 o della Vespa 125 con faro basso resa celeberrima ovunque da Gregory Peck e Audrey Hepburn nel film Vacanze Romane. “La manifestazione – aggiunge Provenzale – è riuscita in pieno e questo ha ancora un significato maggiore se si pensa che le condizioni meteo non erano certo delle migliori. Abbiamo avuto l’opportunità di ripartire da un luogo simbolo della nostra città nel contesto di una giornata molto interessante. Come sempre, cerchiamo di diffondere la passione per le due ruote d’epoca che hanno molta storia unita alla capacità di raccontare molte storie. Storie personali, a volte avventurose, storie di famiglie, storie di un vissuto on the road, tutte interessanti e preziose come le moto stesse. Abbiamo avuto con noi molto Moto Guzzi forse perché quest’anno ne ricorre il centenario. Il valore aggiunto di questi raduni è rappresentato dalla scelta di location che sono siti patrimonio dell’Unesco, come nel nostro caso, o bellezze paesaggistiche del proprio territorio da far conoscere ai motociclisti. L’evento è stato seguito anche in diretta streaming sui canali web e social dell’Asi”.

