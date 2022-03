Lavori lungomare Marina di Ragusa, rabbia operatori commerciali

“Dopo il sopralluogo in pompa magna dell’Amministrazione comunale di Ragusa al lungomare Andrea Doria a Marina per i lavori di pedonalizzazione dello stesso, credo che occorra farsi una serie di domande”. E’ il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, a evidenziare la necessità di fare chiarezza su un’opera pubblica che avrà un impatto notevole sulla vita dei residenti e degli operatori commerciali della zona. “Alcuni commercianti, in particolare, sono sbalorditi – continua Chiavola – in quanto, pur non essendo contrari a questo intervento, si domandano la ragione per cui questi lavori inizino il 28 marzo con garanzie di terminarli a fine maggio. C’è Pasqua, c’è il 25 aprile, c’è il primo maggio, c’è insomma la primavera che, in vista della scadenza del green pass, sarebbe stata una boccata d’ossigeno per i commercianti che, a questo punto, rischiano di trovarsi strozzati da questa assurda decisione. Non sul percorso della pedonalizzazione, beninteso, ma si poteva partire benissimo con questi lavori, ad esempio, a metà gennaio con conclusione a metà aprile, come si è fatto per la pista ciclabile. Tra l’atro, sembra non ci sia stato alcun confronto preliminare con i commercianti della zona. E, inoltre, a fine maggio la conclusione lavori è prevista per un evento di triathlon e poi gli interventi dovrebbero ricominciare nuovamente. Davvero questa Amministrazione è così miope in determinate scelte? Non si può mandare giù a cuor leggero una cosa del genere. Che soluzioni si potranno trovare per quegli operatori commerciali che, dopo avere fatto i conti con la pandemia, saranno costretti a subire disagi anche per i lavori in una fase della stagione molto particolare? Chiediamo delle risposte alla Giunta Cassì”.

Salva