Salta l’edizione di ChocoModica annunciata per aprile dopo il rinvio di dicembre per causa Covid. Il Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica ha ritenuto di rimandare l’appuntamento per dicembre sia per l’alto numero di positivi che si registrano a Modica ma anche perché coinciderebbe con i festeggiamenti in onore di San Giorgio, nel caso questo si dovessero celebrare. ChocoModica si terrà, quindi, dal 7 all’11 dicembre 2022.

