Di Santi e Briganti: le  avventure agricole ai piedi del vulcano

Dieci liquori agricoli, dieci frutti colorati e succosi, sette personaggi e infinite avventure ai piedi del vulcano più grande e affascinante del vecchio continente. Continua la saga degli Etnauti, la storia a puntate della graphic novel che si ispira ai ricordi d’infanzia di Edoardo Strano e ai racconti del nonno commerciante di agrumi.

Il nuovo episodio ‘Di Santi e Briganti’ è da oggi disponibile on line sui canali social del brand e in forma di pieghevole tascabile per accompagnare la release delle nuove bottiglie. il secondo fumetto racconta di un nuovo personaggio, Anna una bambina sorpresa a rubare nei campi, e della comprensione di Don Rico. Storie di sensali, contadini commercianti coraggiosi che hanno dato vita alla grande tradizione agricola etnea, prosegue il suo racconto e accompagna il successo di dieci liquori agricoli che interpretano le nere terre vulcaniche.

Quello degli Etnauti e di Liquori dell’Etna è un concept brand che racconta le storie agricole di sensali, agricoltori e commercianti coraggiosi che hanno contribuito a costruire il fascino e il successo del territorio etneo. Un racconto del territorio originale e un progetto di branding innovativo che sceglie il fumetto per celebrare le avventure di Don Rico Santamaria, Tonio il Sensale, Placido, Alfio, Melo, Barbaro e Tano. Sette personaggi mitici che, con le loro avventure, ispirate a fatti storici realmente accaduti, raccontano dell’orgoglio per le proprie origini e della voglia di emergere nonostante le difficoltà.

Oggi il mito degli Etnauti rivive in una linea liquori dalla grande impronta territoriale, prodotti solo con frutta fresca di stagione raccolta sulle terre nere dell’Etna. Limone Primofiore, Tarocco Gallo, Mandarino Tardivo Marzola, Pesca Tabacchiera, Mela delizia dell’Etna, Pera Coscia, Fico d’India e i nuovissimi gusti ai frutti rossi: Fragola di Maletto, Ciliegia Mastrantonio e Gelso Nero. Sono gli ingredienti protagonisti di ricette autentiche, che prevedono la meticolosa selezione dei migliori frutti e una lenta doppia macerazione in alcool. Un rituale senza tempo, che da generazione in generazione porta a tavola sette liquori mitici, gli stessi con cui gli Etnauti brindavano ai loro successi.

