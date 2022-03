Monterosso. Partita del cuore “In campo per l’Ucraina”

Molto partecipata la partita del cuore – in campo per l’Ucraina svoltasi ieri pomeriggio nel campetto polivalente di via Padre Pio. Tanti i cittadini presenti che con il “ cuore” hanno aderito a questo lodevole iniziativa. Raccolti più di 650 euro , più di dieci scatoloni pieni di vestiti, giocattoli e alimenti per bambini. Tutto questo a dimostrazione che l’unione fa la forza. Gli organizzatori , tra cui le instancabili Milena ed Angela, hanno ringraziato le nove squadre che hanno partecipato, l’associazione ASD CALCIO e l’associazione AGRAS . Grazie anche alla disponibilità di Padre Peppino, delle Parrocchie di Monterosso Almo ed a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo.

