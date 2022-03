Monterosso Almo. Il Comune aderisce all’iniziativa promossa dal WWF Internazionale.

Sabato le luci di piazza San Giovanni a Monterosso Almo si sono spente per mobilitarsi per un mondo più sicuro e per manifestare contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Il Comune di Monterosso, infatti, ha aderito all’iniziativa promossa dal WWF Internazionale “Earth Hour, l’ora della terra.

