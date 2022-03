Modica, protestano gli allevatori. Città invasa dai trattori

Un centinaio di mezzi agricoli hanno inscenato una protesta stamattina a Modica. Gli agricoltori hanno sfilato coi loro mezzi da lavoro per le principali arterie cittadine fino a raggiungere il centralissimo Corso Umberto.

La manifestazione era contro il rincaro spropositato ed improvviso dei costi produzione. Le aziende agricole e zootecniche stanno rischiando la chiusura definitiva e l’estinzione di tante categorie ivi comprese le imprese riguardanti l’indotto che vi ruota attorno. La produzione sotto costo può anche essere sostenuta da un bilancio aziendale fin quando é solo un fattore momentaneo ma quando diventa, come sembra, un elemento strutturale che in breve tempo stravolge ogni previsione o programmazione, l’allarme diventa drammatico. I promotori della manifestazione tengono, inoltre, a precisare che prendono le distanze dagli organizzatori del presidio del polo commerciale.

Il corteo è partito dalla zona artigianale di Contrada Michelica ed ha attraversato Via Risorgimento, Via Peppino Impastato, Viale De Gasperi, Via Nazionale, Corso Umberto per poi rientrare attraverso lo stesso tragitto.

Salva