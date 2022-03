Ecuador. Terremoto magnitudo 6.0: gravi danni nell’epicentro

Terremoto magnitudo 6.0 ha scosso sabato notte il territorio ecuadoriano, provocando panico tra la popolazione e gravi danni materiali in alcune aree colpite dal sisma. L’Istituto Geofisico dell’Ecuador ha indicato che la scossa è stata registrata alle 23:28 ora locale a una profondità di 10 chilometri, con epicentro a 11,79 chilometri dalla città di Esmeraldas, capoluogo dell’omonima provincia, risultata la più danneggiata. L’IG ha successivamente registrato una serie di scosse di assestamento nella stessa area, la più significativa delle quali ha raggiunto magnitudo di 5.1, a una profondità di12,76 chilometri nella cittadina di Atacames, nella provincia di Esmeraldas. mentre il Servizio di Emergenza nazionale ha riferito che il terremoto è stato avvertito nelle province di Manbi, Pichincha, Bolivar, Los Rios, Guaves, Esmeraldas, Santo Domingo e Cotopaxi, e frastornato la popolazione colpita a causa dell’intenso e prolungato movimento tellurico. Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha riferito che il governatore di Esmeraldas, Tania Obando, ha già attivato il Centro operativo di emergenza provinciale per valutare danni e rischi futuri. “Le squadre interistituzionali sono sul territorio per rispondere a qualsiasi esigenza della popolazione. Siamo con voi”, ha detto il presidente.

