Colombia. Attentato dinamitardo stazione polizia di Bogotà

Oggi, 11 persone, compresi 5 bambini (due sono gravi) e 6 adulti, tra cui un agente di polizia sono rimasti feriti dopo un attentato dinamitardo alla stazione di polizia ubicata nel quartiere di Arborizadora Alta, a sud di Bogotá, capitale della Colombia. Il sindaco di Bogotá, Claudia Lopez Hernandez, ha annunciato una ricompensa di 80 milioni di dollari a chi fornirà indicazioni per individuare i responsabili. “Nella zona sono state segnalate 60 abitazioni con danneggiamenti materiali, assistite in queste ore dalle protezione civile locale e dai vigili del fuoco”, ha aggiunto il sindaco. L’esplosione è stata registrata intorno alle 19:30 ora locale in una zona residenziale dove si trovano, due scuole, una sala comunale e un parco. Il 5 marzo scorso a subire un altro attacco terroristico simile era stato il quartiere di Sierra Morena. Il direttore generale della polizia nazionale colombiana, il generale Jorge Luis Vargas Valencia, ha annunciato che i responsabili, del primo attacco, sarebbero stati assicurati alla giustizia, con l’accusa di terrorismo e tentato omicidio. “Attaccare l’integrità dei bambini è un atto tanto vile quanto infame. Auguriamo il pieno recupero delle persone ferite in questi attacchi criminali”, ha aggiunto il generale. Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha visitato il quartiere colpito, assieme al Ministro della difesa e il capo della Polizia per coordinare le indagini. Respingo categoricamente il terrorismo e questo vile attacco ai cittadini e alla polizia di Bogotà. Solidarietà ai feriti e tutto il nostro sostegno alla comunità di Ciudad Bolívar. Stiamo fornendo assistenza e sostegno materiale e psicologico, in particolare ai feriti e alle loro famiglie ” ha aggiunto il presidente.

