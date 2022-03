Scicli. Portatori del “Gioia” contro la sospensione dell’evento

La decisione del Vicariato di Scicli di non celebrare le processioni della Settimana Santa appare forzata e poco rispettosa della popolazione di Scicli che, pur con le dovute cautele di contenimento del contagio, riteneva possibile la celebrazione delle processioni in occasione della Settimana Santa.

Quanto sopra scaturisce dal sentimento manifestato dagli amici e dagli associati dell’associazione “Portatori di Gioia” che ritengono possibile che il Vicariato locale possa riflettere sulla decisione presa anche nella considerazione che in altre realtà, viciniore alla nostra, è stato deciso di celebrare regolarmente le cerimonie per la Settimana Santa.

“Chi professa l’amore verso tutti i fratelli e le sorelle – dicono dall’Associazione Amici del Gioia- dovrebbe riservare loro lo stesso trattamento ed evitare di mostrare una sensibilità maggiore per alcuni a discapito di altri.