Modica. Al via il progetto “Conosci il tuo museo”

“Conosci il tuo museo”. A partire dal 28 marzo e fino al 13 aprile 2022 tutte le scuole di Modica potranno scoprire il Parco Archeologico di Cava Ispica e la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore attraverso visite guidate gratuite offerte dal Comune di Modica e dall’Associazione Culturale VIA, in collaborazione con il Centro Studi sulla Contea di Modica. L’evento, promosso dall’Associazione delle Guide Turistiche della Provincia di Ragusa, è stato concepito nell’ambito delle iniziative per valorizzare e far conoscere la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore che nel 2020, con 30.226 voti, ha raggiunto la sesta posizione al X° censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – anche grazie alla partecipazione e sensibilizzazione delle scuole della città. Il mondo della scuola rappresenta un interlocutore naturale del FAI che, attraverso i suoi progetti, coinvolge i giovani nell’impegno per la tutela del paesaggio in quanto bene collettivo di inestimabile valore, simbolo della nostra stessa identità. Gli studenti di Modica hanno permesso alla chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore di ottenere, con il loro voto, un finanziamento pari a 19 mila euro da impiegare per il restauro dei suoi affreschi bizantini. L’iniziativa promossa dall’Assessore alla Cultura Maria Monisteri e dall’Amministrazione comunale mira a far conoscere alle scuole, a cui sta offrendo visite guidate e servizio di trasporto gratuiti, la storia del territorio Ibleo e del fenomeno del trogloditismo, di cui il Parco Archeologico di Cava Ispica conserva preziose testimonianze e che trova, in San Nicolò Inferiore, una delle massime espressioni. Con il progetto “Conosci il tuo Museo” si vuole avviare un’azione formativa finalizzata a far maturare negli studenti la consapevolezza dell’importanza del patrimonio artistico, archeologico e naturalistico di cui il comprensorio dispone, dopo due anni di emergenza sanitaria che ha impedito loro qualsiasi uscita didattica.

